Yakham Mbaye aperçu à la Brigade de Recherches

Rédigé par leral.net le Samedi 18 Juillet 2020 à 13:04 | | 0 commentaire(s)|

On ne sait ce qu’il faisait hier à la Brigade de Recherches de la Gendarmerie, mais nos radars y ont aperçu le directeur général du quotidien national "Le Soleil". Mais tout porte à croire qu’il s’agit de l’épisode numéro 2 du feuilleton opposant l’insulteur public numéro 1, Moustapha Cissé Lô à Yakham Mbaye.



Pour l’histoire, l’ancien ministre chargé de la Communication avait saisi le procureur d’une plainte pour diffamation et injures publiques contre le député Cissé Lô qui, dans une bande sonore, avait insulté ses parents.



D’après des informations de « L’As », Serigne Bassirou Guèye avait saisi d’un soit-transmis la Brigade de Recherches pilotée par le Commandant Niang, pour diligenter le dossier.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos