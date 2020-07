Yakham Mbaye: "comme si l'honneur de la Première Dame vaut plus que celui de la mère..." Les oreilles ont bourdonné ces derniers jours avec les insultes corsées de Moustapha Cissé Lô sur ses "frères" de parti, Farba Ngom et Yakham Mbaye. Ce dernier n'a pas attendu pour répliquer dans un entretien avec Walfadjiri.

« Comme le procureur ne s’est pas auto saisi, il sera saisi ce matin. Je ne compte pas sur mon parti pour des réparations.



Moi, le Zorro défendant tête baissée le camp auquel il appartient contre les ennemis du dedans et du dehors, c’est fini ! Tout se passe comme si l’honneur de la Première Dame vaut plus que celui de ma mère.

Cissé Lo devait être arrêté depuis longtemps ; il urge de trouver les moyens de l’arrêter", a-t-il répliqué.



