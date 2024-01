Yamba en milieu carcéral : Un ancien militaire arrêté pour trafic

Un ancien militaire condamné à dix ans de réclusion criminelle pour braquage à main armée a été encore arrêté dans sa cellule au camp pénal pour trafic de chanvre indien en milieu carcéral. Il a été déféré au parquet et placé de nouveau sous mandat de dépôt alors qu’il lui restait 4 ans à purger.



Selon Le Témoin, le trafiquant est l’un des deux anciens militaires de l’Armée de l’air qui avait braqué une agence de transfert d’argent à Nord-Foire. C’était courant 2019.



Arrêté par les riverains et mis à la disposition d’une patrouille de la gendarmerie, l’un des braqueurs avait reconnu devant la chambre criminelle de Dakar avoir dérobé une arme à la base aérienne de Ouakam où il officiait en qualité de sapeur. « J’avais brandi l’arme pour faire peur à la caissière » avait-il déclaré.



Interrogé sur les raisons de son acte criminel, il avait indiqué qu’il cherchait de l’argent pour pouvoir baptiser son troisième fils et solder les dettes de sa mère sous le coup d’une plainte pour abus de confiance. Six ans après les faits, l’ancien militaire tombe encore en milieu carcéral mais, cette fois-ci, pour trafic de chanvre indien.