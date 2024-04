Yamong (Koungheul): 9 morts et 52 blessés dans un grave accident

Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Avril 2024 à 21:22 | | 0 commentaire(s)|

9 morts et 52 blessés, c'est le bilan d'un accident d'une rare violence survenu ce jeudi 25 avril sur la RN1 à hauteur du village de Yamong dans le département de Koungheul.



Un bus de transport en commun a fait une sortie de route et s'est renversé suite à une crevaison.



La gendarmerie et les pompiers soutenus par les populations et les personnels de santé sont sur les lieux pour aider à l'évacuation des victimes.





Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook