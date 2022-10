Yankhoba Diatara face aux sénégalais de Doha: "Sadio Mané n'a rien à envier à Messi et Mbappé, vous aurez..." Le ministre des Sports, Yankhoba Diatara, n’a pas de temps à perdre. Le pragmatisme en bandoulière, il veut faire de la coupe du monde Qatar2022, une réussite à tout point de vue. Sur le terrain, il exhorte les Lions à toucher le graal au soir du 18 décembre 2022, en encensant Sadio Mane qu’il estime n’avoir rien à envier à Mbappé et Cie mais aussi, il demande aux supporters de veiller sur l’image du Sénégal.

Face à la diaspora sénégalaise composée essentiellement de jeunes étudiants, d’athlètes, d’hommes d’affaire et autres encadreurs dans le domaine sportif, le ministre des Sports a annoncé qu’ils auront droit à 250 tickets par match. Exactement le nombre que ces derniers ont sollicité pour aider les Lions à se transcender et mieux rugir.



«Vous êtes les premiers supporters des Lions parce que vous êtes résidents à Doha au Qatar. Nous comptons sur vous. Vous allez servir de guide à nos compatriotes qui seront là notamment le 12 Gainde, Allez Casa, Lebou Gui », lance-t-il sous un tonnerre d’applaudissements. Et d’ajouter: «vous aurez des t-shirts, des maillots, des casquettes ».



Selon Yankhoba Diatara, les supporters résidant au Qatar devraient être présents à l’accueil des Lions prévus le 16 novembre, ensuite à la remise du drapeau national le 19 novembre, par le Président de la République, Macky Sall, invité à la cérémonie d’ouverture par l’Emir du Qatar, mais aussi le 21 novembre lors de l’entrée en lice des Lions face aux Pays-Bas. Il a précisé que le tout sera remis à l’ambassadeur du Sénégal au Qatar, M. Mouhamed HABIBOU Diallo.

Par ailleurs, le ministre des Sports a magnifié l’excellence des relations entre le président de la République du Sénégal Macky Sall et l’Emir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani.



Saluant le respect et la considération que les Qataris vouent aux Sénégalais établis au Qatar, le ministre des Sports les a exhortés à garder l’image que ce pays a du Sénégal. «Les autres nationalités sont peut être plus nombreuses que nous ici à cause de la barrière linguistique, certes même si je pense que nous avons des arabisants qui veulent renverser la donne, mais ne perdons pas de vue non plus que la religion musulmane nous rapproche aussi davantage de ce pays» a-t-il rappelé.



