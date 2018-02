Yankhoba Diattara : « La meute enragée des répondeurs automatiques de l’APR insulte, car, Idrissa Seck a défait le maquillage économique de Macky Sall »

Suite aux attaques en série contre Idrissa Seck qui avait critiqué dernièrement la Couverture maladie universelle (CMU) et la situation économique du Sénégal, Yankhoba Diattara, le chargé de la vie politique du parti Rewmi, a égratigné El Hadji Oumar Youm, le ministre Directeur de cabinet du président de la République et la « meute enragée des répondeurs automatiques » de l’Alliance pour la République (APR).



«Dès que le Président Idrissa Seck parle, c’est toute la République apparemment qui se mobilise, qui tremble et qui mobilise ses répondeurs automatiques et sa meute enragée pour donner une réplique. Mais, quand même, il faut reconnaître qu’aujourd’hui, ils ont peur, car Idrissa Seck a défait le maquillage de Macky Sall sur la situation économique du pays, avec la crise que traverse le monde rural, le système éducatif », a martelé Yankhoba Diattara ce matin sur la RFM.



« Il faut dire que le président Idrissa Seck est actuellement le porte-voix des masses laborieuses abandonnées du Sénégal. Au lieu d’apporter des réponses concrètes, l’APR s’adonne à des insultes. On nous parle d’un taux de croissance de 6%, mais à quel niveau ce taux de croissance est ressenti, est-ce dans le monde éducatif, chez les enseignants qui sont dans la rue. Nous ne demandons pas un débat d’injures, mais, un débat économique concret, de fond », a-t-il ajouté.



Rappelons que El Hadji Oumar Youm, le ministre Directeur de cabinet du président de la République avait déclaré que Idrissa Seck devait plutôt faire un débat avec sa conscience, suite au scandale des chantiers de Thiès. La réponse du berger à la bergère n’a pas tardé.









Massène DIOP Leral.net