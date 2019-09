Yarakh Bel Air - Cité Imbécile: Un mini-casino démantelé par la police dans ce quartier

La police a démantelé un mini-casino de fortune à la Cité Imbécile. Les exploitants -le chef de quartier, Hussey Ndiaye, et ses deux complices maliens, Salif Karambé et Djibril Samaké, ont été arrêtés pour utilisation de machines à sous sans autorisation.



Le mini-casino de fortune est doté de trois machines à sous, installées dans un magasin, aménagé au domicile dudit délégué de quartier.



L'affaire a été évoquée, hier, devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. Le Parquet a requis 2 mois ferme contre les prévenus.



L'affaire est mise en délibéré au 6 septembre prochain.

