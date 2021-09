Yarakh Tableau Ferraille: L'environnementaliste agressé revient sur les faits et précise D'emblée il attaque: "Je n'ai pas été agressé à Hann Marinas, mais à Tableau Ferraille. Celui qui a commandité l'agression est Omar Bâ dit Ngalla. C'est un trafiquant notoire de drogue", dit-il aussi pour rassurer ses proches.

A l'en croire, interpelé par Leral, il assène: "Omar Bâ vient de purger une peine de cinq ans de prison. Il a été récemment libéré pour cause de Covid-19. Il a envoyé cinq agresseurs pour tenter de m'immobiliser et s'emparer de ma moto qui coûte trois millions de nos francs. Celui qui s'est jeté sur moi, Pape Ndiaye a eu moins de chance car j'ai riposté l'ai mis à terre. Mais, ils se sont jetés sur moi et quelqu'un m'a mordu à l'épaule. je me suis sorti avec un nez ensanglanté aussi", a-t-il raconté sa mésaventure.



Pour ne pas éveiller les soupçons, Bassirou Ndiaye a attendu quelques jours pour faire une descente chez le chef de gang, aidé par la gendarmerie. "Il a été arrêté par la gendarmerie et après perquisition, on a trouvé chez lui 37 cornets de yamba. Les autres se sont évaporés dans la nature, mais deux d'entre eux sont repérés", révèle l'environnementaliste.



Soucieux de rassurer ses proches et de rétablir la vérité, Bassirou Ndiaye estime qu'il se porte désormais bien et a bon espoir que le reste du gang soit mis aux arrêts.

