Yarwaye: Serigne Moustapha Walo réclame la réfection des routes de son village et menace de manifester si... D'après Serigne Moustapha Walo, Yarwaye, leur village est très enclavé , ils ont d'énormes difficultés pour aller à Dakar et à Touba. Il réclame la réfection des routes pour faciliter le transport et menace de manifester si l'Etat continue de faire la sourde oreille.

