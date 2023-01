Yattara persiste dans l‘escroquerie : Agent immobilier, il pompe plus de 3 millions FCfa… Plus fûté que l’agent immobilier I. S. Yattara, tu meurs !, nous assure « L’As ». Ayant été, dans le passé, déféré au parquet par la Division spéciale de cybersécurité pour association de malfaiteurs, collecte illicite, modification et utilisation de données à caractère personnel, usurpation, faux et usage de faux portant sur un document administratif et escroquerie, le bonhomme a replongé dans ses vieux travers.



Et selon nos confrères, il n'a rien trouvé de mieux à faire que de se rendre dans une banque de la place, pour retirer de l’argent sur le compte d’une société, à l’aide d’une fausse pièce d’identité établie au nom du directeur, I. Thioune.



Ce dernier, en pleine séance de travail, a reçu un message de la banque d’une opération qu’il aurait effectuée pour un retrait de 3,1 millions FCfa. Aussitôt Thioune se rend à sa banque pour faire une réclamation. Les responsables de la banque procèdent alors à la vérification des documents signés par le client qui aurait retiré l’argent. Ils s’aperçoivent alors qu’il a imité la signature de Thioune.



Selon l’une des caissières, I. S. Yattara s’était présenté dans un premier temps au guichet pour retirer 1,5 million FCfa avec une photocopie de carte d’identité. Face à son refus, Yattara est reparti avant de revenir muni d’une carte d’identité établie au nom de I. Thioune, pour retirer 3,1 millions FCfa, avant de se fondre dans la nature.



C’est ainsi d’après « L’As » que la Dic a été saisie d’une plainte contre X. Ainsi, les hommes du commissaire Adramé Sarr se sont lancés aux trousses du mis en cause, qui a été rapidement interpellé. Il a reconnu les faits, avant de déclarer avoir agi sur ordre d’une de ses connaissances qui aurait pris la fuite. Il a été envoyé en prison.



