Yaya Touré raccroche les crampons pour devenir entraîneur!

Samedi 11 Mai 2019

Sans club depuis son départ de l’Olympiacos Le Pirée il y a quelques mois,Yaya Touré (35 ans) avait laissé entendre qu’il pourrait effectuer une dernière pige. Son représentant, le truculent Dimitry Seluk, vient d’annoncer que le milieu de terrain international ivoirien (99 sélections, 19 réalisations) allait finalement prendre sa retraite. « Je le dis pour la première fois : Yaya a décidé de mettre fin à sa carrière de champion. (...) La carrière de Yaya a été magnifique et il n’est pas un mendiant prêt à tout pour l’argent », a confié l’intéressé à Sport24 en Russie.



L’agent a ensuite expliqué que l’ancien pensionnaire de Monaco, Barcelone et Manchester City - une CAN (2015), une Ligue des Champions (2009), deux Ligas (2009, 2010) et deux Premier Leagues (2012, 2014) à son palmarès notamment- allait s’orienter vers une carrière d’entraîneur. « Yaya a déjà reçu une licence et à partir du mois de juin de cette année, il peut travailler comme second entraîneur dans n’importe quelle équipe. Je pense que l’expérience, les

compétences et le professionnalisme d’une personne telle que Yaya seront en demande dans de nombreux pays du monde », a-t-il indiqué, ajoutant qu’il disposait déjà de propositions en Russie et en Ukraine.

