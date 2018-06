Yaya Touré se lâche sur Guardiola: "Il a souvent des problèmes avec les Africains"

Yaya Touré règle ses comptes. Libre depuis son départ de Manchester City, le milieu ivoirien s’en prend violemment à son ancien entraîneur Pep Guardiola dans un entretien accordé à France Football. Titularisé à une seule reprise cette saison en Premier League, Touré ne mâche pas ses mots envers celui qu’il accuse de l’avoir mis à l’écart sans aucune raison objective.



"J’ai essayé de comprendre. Je demandais même en douce mes stats aux préparateurs physiques. Et quand je me suis aperçu qu'elles étaient aussi bonnes, voire meilleures, aussi bien à l'entraînement qu'en match, que ceux qui jouaient et qui étaient plus jeunes que moi, j'ai compris que ce n'était pas une question de physique", avance Touré.



"Il est trop intelligent pour se laisser piéger"



Visiblement très remonté, le milieu va ensuite beaucoup plus loin dans ses propos. "Il était cruel avec moi. Vous croyez vraiment que Barcelone aurait pu faire ça avec Iniesta? J'en suis arrivé à me demander si ce n'était pas à cause de ma couleur", assure-t-il, se disant prêt à être "celui qui casse le mythe Guardiola".



Coupable selon lui de lui avoir manqué de respect, Touré accuse lourdement l’entraîneur des Citizens. "Au Barça, certains se sont également posé la question. Peut-être que nous les Africains ne sommes pas toujours traités par certains, de la même manière que les autres. (...) Quand on s'aperçoit qu'il a souvent des problèmes avec des Africains partout où il passe, je me pose des questions", lâche-t-il.



Relancé sur les éventuels problèmes que Guardiola aurait avec les joueurs de couleur, Touré répond que l’Espagnol "fait semblant de ne pas en avoir". "Il est trop intelligent pour se laisser piéger. Il ne l'avouera jamais. Mais le jour où il alignera une équipe au sein de laquelle on retrouvera cinq Africains, pas des naturalisés, promis, je lui enverrai un gâteau!", poursuit Touré dans cet entretien à paraître mardi.



A 35 ans, il a quitté Manchester City à l'issue de la saison après huit ans passés au club.