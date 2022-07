Yeumbeul / Coincé avec 6 kg de “yamba’’ : Le duo de trafiquants soutient avoir ramassé la drogue dans la rue Deux personnes ont été interpellées avant-hier, à Yeumbeul et déférées lundi au parquet par les limiers du commissariat de la localité. Elles avaient par devers elles, 6 kg de chanvre indien qu’elles soutiennent avoir ramassés dans la rue, en pleine pluie. "EnQuête"



Depuis un certain temps, les limiers du commissariat de police de Yeumbeul avaient eu vent d’un intense trafic de chanvre indien dans les environs de Ben Barack, un quartier situé entre les communes de Yeumbeul et de Malika. Ainsi, ils ont décidé de mettre fin à cette situation qui était sur le point d’entacher le travail qu’ils sont en train d’abattre dans cette partie du tout nouveau département de Keur Massar.



Dimanche, vers les coups de 23 h, alors que toute la région de Dakar subissait les affres des inondations avec leur lot de conséquences, chacun était chez soi pour éviter les eaux de pluie, des éléments en patrouille, dans le cadre de leur mission de sécurisation des personnes et de leurs biens dans leur secteur de compétences, ont aperçu deux personnes suspectes à bord d’une moto.



Pour en savoir davantage, les hommes en tenue ont décidé de les filer discrètement. Futés, quand ils ont senti la présence des policiers, ils ont commencé à rouler à vive allure. Malheureusement pour eux, ils sont tombés dans cette zone sablonneuse. Ils sont alors descendus de moto pour courir, espérant ainsi s’échapper. Ils ont été stoppés net et interpellés au bout de quelques minutes.



Ils répondent aux initiales de M. D., alias “Petit’’ et A. G. La fouille de leurs bagages et de leur moto, a permis de trouver par devers eux, six sachets d’un kilo chacun, soit un poids total de 6 kg de chanvre indien.



En sus de cela, six téléphones portables ont été trouvés dans leurs poches. Par la suite, ils ont été acheminés dans les locaux du commissariat pour les besoins de leur audition. L’enquête a aussi permis de découvrir que l’un des mis en cause est un repris de justice.



Selon nos informations, lors de leur face-à-face avec les enquêteurs, ils ont soutenu avoir ramassé la drogue, alors qu’il était en train de pleuvoir. Ce que les hommes du commissaire Lat Dior Sall ne peuvent croire. Ils ont décidé de les déférer hier au parquet pour les faits d’association de malfaiteurs, offre et cession de chanvre indien.



