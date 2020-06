Yeumbeul : De nouveaux éléments sur la dramatique bagarre entre charretiers

Rédigé par leral.net le Mardi 23 Juin 2020 à 11:03 | | 0 commentaire(s)|

On en sait un peu plus sur les circonstances de la mort du charretier Daga Gningue dit "Bathie", âgé de 60 ans, samedi à la suite d'une bagarre avec un autre charretier au quartier Seydou Nourou Tall de la Commune de Yeumbeul.



Des sources de L'AS signalent que le défunt charretier, originaire du village de Mboltogne, dans la région de Thiès, est décédé à la suite d'une bagarre qui l'a opposé à Songo Ndiaye (natif de Thiaroye, âgé de 30 ans, et habitant le quartier Bène Baraque).



Les interlocuteurs du journal renseignent qu'à la suite d'échanges de coups de poing, le sieur Songo a soulevé Daga avant de le balancer par terre. Une chute qui a été fatale à Daga, car sa tête a cogné violemment la piste en pavé.



Après avoir reçu des soins dans un poste de santé, Daga est rentré tranquillement chez lui avant de rendre l'âme. Les limiers du poste de police de Yeumbeul-Sud ont arrêté Songo. Présentement en garde à vue, il sera déféré incessamment au parquet.

