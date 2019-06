Yeumbeul : La Route de Boune baptisée "Rue Cheikh Gaïndé Fatma" Dans la grande banlieue de Dakar et plus précisément dans les communes jumelées de Yeumbeul et de Keur Massar, se trouve un accès menant au village traditionnel de Boune : la Route de Boune ! En effet, cette célèbre rue doublée d'un arrêt de car,s a été baptisée "Rue Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké Gaïndé Fatma", du nom du premier petit-fils de Serigne Touba, disparu il y a 40 ans.

Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Juin 2019 à 14:57 | | 0 commentaire(s)|

L'inauguration de la rue et de l'arrêt-car "Gaïndé Fatma" a eu lieu le 14 mai dernier. Malheureusement, indique le "Témoin" dans sa livraison du jour, l'événement est passé inaperçu, malgré l'engouement et la ferveur qu'il a suscité au sein des populations de Yeumbeul et de Keur Massar.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos