Yeumbeul Nord - Arrêté, un policier voleur d'une chaînette en or, menace le commissaire mystiquement Plus téméraire que ce flic, Baye Fall du nom, tu meurs. Non content d'avoir dépouillé à l'occasion du couvre-feu un couple sénégalo-ispanique, il traite le commissaire de Yeumbeul Nord de tous les noms avant de le menacer de représailles mystiques.

Rédigé par leral.net le Samedi 27 Juin 2020 à 07:14 | | 0 commentaire(s)|

C'était lors du couvre-feu qu'il a confisqué le sac du couple qui contenait des objets de valeur et a arraché la chaînette de l'homme, pourtant à son coup, rapporte Les Echos. Confondu par son chef, le flic voleur refuse d'être arrêté, lui lance des invectives, avant de le menacer de représailles mystiques. Baye Fall sera finalement mis hors d'état de nuire par six (6) agents du commissariat de Guédiawaye et acheminé vers le Camp Abdou Diassé.



