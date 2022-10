Yeumbeul-Sud : Pour une tasse de café, Hameth Fall tue sa sœur

D'aprés LeQuotidien, le quartier Bollè Mbaye, situé dans la commune de Yeumbeul-Sud, est en deuil. Hier, dans la matinée, une grande altercation a surgi entre un frère et sa sœur. Que s’est-il passé ? Le présumé meurtrier, Hameth Fall, s’en est pris à sa sœur pour une histoire de tasse de café. «Il a trouvé sa sœur devant la maison avec son étal de petit déjeuner. Il lui a demandé du café, cette dernière lui a offert une tasse. Il est revenu pour en demander une autre, elle a encore accepté. Mais c’est la troisième demande qui va énerver sa sœur. Elle lui a dit : «Je ne peux pas t’en donner, car je vends le café.»» Passablement agacé par ce refus, Hameth Fall s’est mis à insulter la vendeuse, sa sœur. «Ne s’arrêtant pas là, il est entré dans la maison et est ressorti avec une barre de fer. Il l’a frappée à la tête à plusieurs reprises», raconte un témoin. Et l’arrivée des premiers secours n’a pas pu sauver la dame. «C’était peine perdue, car la dame a rendu l’âme sur place», enchaîne un autre.



Après le constat, Hameth Fall a été arrêté par les éléments du poste de police de Yeumbeul-Sud. Il y a quelques jours, cet adepte de la drogue, connu dans le quartier comme un homme violent, avait récemment bastonné sa grand-mère jusqu’à lui casser le bras. D’après les témoins, il aurait demandé à sa grand-mère des sous pour acheter du café. Cette dernière avait refusé, puis a subi sa furie. Il lui a balancé «un banc». Il avait échappé à une plainte pour coups et blessures, après que la famille a décidé d’étouffer l’affaire.