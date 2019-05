Yeumbeul Sud: un frère et une sœur tués dans l'effondrement d'un bâtiment Deux enfants sont morts, hier, dans l’effondrement de leur maison à Yeumbeul Sud un peu avant la rupture du jeûne, rapporte "Walf Quotidien". Les corps de Ndiogou Mboup et Aminata Mboup, frère et sœur âgés respectivement de quatre et d'un an, ont été acheminés à l’hôpital Le Dantec pour autopsie. La maison où ils vivaient, était en état de délabrement avancé selon la même source.

