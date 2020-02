Yeumbeul: la police arrête des faussaires de cartes grises Un réseau de faussaires de cartes grises, a été démantelé par la police de Yeumbeul, le 16 février dernier, rapporte "L’As". A Diouf, M. Dia et B. Ngom, les mis en cause, ont tous été déférés au parquet.

Rédigé par leral.net le Samedi 29 Février 2020 à 10:32 | | 0 commentaire(s)|

Tout est parti d’un contrôle de police sur un véhicule suspect de marque Peugeot 306, immatriculé TH-6405-C, conduit par un certain M. Dia. Le même véhicule contrôlé quelques jours après, avec la même immatriculation, est conduit cette fois-ci par B. Ngom, qui détenait de faux documents.



Le prévenu déclare avoir acheté la voiture, immatriculée à l’époque DK-0037-Y, à A. Diouf. Ce dernier confie avoir acquis le même véhicule auprès d’un certain Assane, basé au Service des Mines de Thiès. Cueilli à son tour, Assane avoue avoir fait du faux avec la complicité d’une enseignante établie à Mbour et propriétaire de taxis clandos. Les policiers remontent jusqu’au vrai propriétaire de la voiture, S. Diallo, qui a porté plainte pour usurpation d’identité de la carte grise de son véhicule, dont la pièce a été volée à Thiès.



