Yewwi Askan Wi: Babacar Abba Mbaye précise et menace les détracteurs de la coalition La création de la coalition Yewwi askan wi a suscité beaucoup de polémique. De l'avis de Babacar Abba Mbaye, il y a beaucoup de manipulations dans ce qui est dit. "Khalifa Sall est un homme d'Etat et la première qualité d'un homme d'Etat, c'est 'indifférence", cogne M.Mbaye pour qui, il y a beaucoup de leaders politiques qui disent des contrevérités car, révèle-t-il, "Ce n'est pas khalifa Sall qui est allé vers eux, ce sont eux qui ont exprimé le besoin de le rencontrer pour le travail de la coalition. Et si les attaques continuent on va répondre".

