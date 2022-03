Yewwi Askan Wi: Boubacar Camara quitte la coalition

Après avoir cheminé avec la coalition Yewwi Askan Wi dans le cadre des élections locales du 23 janvier dernier, le Parti pour la construction et la solidarité(PCS)/ Jengu Tabax a pris la décision de quitter la coalition Yewwi Askan Wi.



Réuni pour faire le bilan des élections locales ce dimanche 27 février 2022, le bureau politique a constaté avec satisfaction ces résultats au vu des conditions difficiles de sa participation. Cependant, Boubacar Camara et ses alliés ont noté une volonté qui était manifeste. C’est en réalité, selon le bureau politique, celle de priver le parti d’élus.



Mais le PCS/ Jengu Tabax a tiré les leçons de sa participation à ces élections. D’abord, il estime comme première leçon que le PCS/JENGU TABAX est implanté dans tout le territoire national, recèle d’énormes potentialités humaines et constitue une formation politique attractive. La seconde leçon est qu’à l’analyse de leur participation au niveau de la coalition Yewwi Askan Wi, dont il a contribué à la mise en place, le PCS/JENGU TABAX considère que cette initiative a été dévoyée au profit de soi-disant « grands » leaders politiques, qui font passer, malheureusement, leur carrière politique personnelle avant tout. Un comportement et des pratiques qui selon le bureau politique, sont contraires aux valeurs que le parti incarne.



"Nous félicitons chaleureusement nos militants et sympathisants particulièrement les élus en particulier les femmes et les exhortons à persévérer dans leur attachement au parti et à se mobiliser pour traduire en force politique incontournable, leur engagement.



Le PCS/Jengu Tabax réitère son ancrage dans l’opposition et est plus que jamais déterminé à poursuivre son combat pour traduire en réalité, l’aspiration des populations à mieux vivre à travers la mise en œuvre d’un programme économique et social pertinent. "















Rewmi