Yewwi Askan Wi: Une "grande coalition", mais de gros soucis avec le logo. Bougane claque la porte avant de... La cérémonie de lancement de la plus grande coalition politique a vécu, mais dans la difficulté. Les reproches formulés par le Pds, Bokk Gis Gis et Diop Decroix, ont entraîné d'autres griefs avant le début de la cérémonie.

En effet, à observer le logo de la Coalition Yewwi Askan Wi, il ressemble étrangement aux couleurs du Pastef Les Patriotes.



Et les membres de ladite coalition sont tous tombés des nues quand ils ont aperçu le logo de la discorde. De chaudes explications ont eu lieu entre eux et le président de Gueum Sa Bop, Bougane Guèye Dany, qui n'a pas du tout apprécié, a tout simplement quitté la salle. Avant d'être "rassuré" pour la suite.



Mais, selon certaines indiscrétions de Leral, la cérémonie a eu lieu, " mais il reste beaucoup de choses car nous voulons savoir aussi où mettre les pieds. Il faut qu'on en discute sérieusement, le pourquoi de ces couleurs et plus grave, sans en avertir qui que ce soit ", affirme la source de Leral.



Un logo, deux couleurs, milles questions. Malgré l'adhésion de vingt-trois (23) partis et mouvements, des zones d'ombres subsistent encore.

