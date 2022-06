Yewwi Askan Wi-Wallu: En plus d'un concert de casseroles, une autre manifestation se tiendra ce 29 juin La coalition d'opposition Yewwi Askan Wi-Wallu compte encore, tenir une manifestation ce 29 juin, après celle de vendredi dernier. Ousmane Sonko estime qu’il n'y aura que deux possibilités le 29 juin. Soit Macky Sall l'arrête, soit il le tue. D’après lui, une lettre d'information sera déposée ce lundi.

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Juin 2022 à 15:41 | | 0 commentaire(s)|

Ousmae Sonko promet que la manifestation se fera sous une autre forme avec la "formation de pôle au Sud, au Nord, entre autres". Et, il demande à la population d'organiser "des manifestations spontanées dans toutes les localités où des personnes ont été arrêtées" comme cela a été le cas à Ziguinchor.



Ainsi, le leader du Pastef a affirmé que le mot d'ordre venait de lui et qu'il en assumait l'entière responsabilité. Sonko exhorte les autres localités à faire de même. "Je vous assure que si cela se fait pendant deux jours, le régime de Macky Sall pourrait même tomber", a dit leader de Yaw.



Ousmane Sonko prône le chant des casseroles. Dans son plan d’action, il a demandé aux populations, en particulier "ceux qui ne sont pas d'accord avec la gestion du président Sall", de faire, ce mercredi 22 à partir de 20 h, "du bruit avec des casseroles pendant 10 minutes pour les maisons et des klaxons pour les véhicules". Il s’agit d’une manière de montrer leur désaccord par rapport au régime actuel.











Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook