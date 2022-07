Yewwi Askan Wi - Wallu Sénégal aux HLM et à Biscuiterie : Barthelemy très content de la mobilisation La Journée du Samedi 16 Juillet, Yewwi Askan Wi - Wallu Sénégal était aux HLM et à Biscuiterie où il y avait du monde. Le Maire de Dakar, Barthelemy Dias, très content de la mobilisation, a remercié les populations.

Rédigé par leral.net le Dimanche 17 Juillet 2022 à 12:03

« Ce jour, j'ai conduit notre caravane accompagné des six autres candidats sur la liste départementale pour les prochaines élections législatives. Je suis heureux de constater que les populations sont résolument engagées dans leur désir de changement! », s’est-il réjoui sur sa page Facebook.



« Merci aux populations des HLM et celles de Biscuiterie ! » a-t-il lancé













