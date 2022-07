Yewwi Askan Wi à Diamnadio, Bargny et Rufisque : des prières sollicitées pour « gagner et dire non à un 3e mandat de Macky, sans un seul mort »

La caravane de la coalition Yewwi Askan Wi était à Diamnadio, Bargny et Rufisque. Ils ont exprimé leur souhait de gagner pour dire non à un 3e mandat de Macky Sall, dans la paix.



« Tout le monde doit prier pour ça, afin d arrêter le projet du 3ième mandat de Macky sans un seul mort au Sénégal », ont exprimé des proches de Khalifa Sall, parès le constat d'une mobilisation pour leur accueil