Yewwi Askan Wi: du sable dans le couscous au lancement, Macky Sall rit sous cape La tension était palpable lors de la cérémonie de lancement de la grande coalition de l'opposition qui est désormais appelée "Yewwi Askan Wi", avec la prise de becs de ses membres sur le l'appellation et les couleurs du logo.

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Septembre 2021

La grande coalition face au pouvoir bute sur le manque de réalisme politique des ténors qui ne regardent pas plus loin que le bout de leur nez.



Chaque leader ou coalition, tirant la couverture sur soi, se croit investi d'une mission mais autant dans la démarche que dans la réalité, l'hypocrisie se la dispute à l'arrogance.



C'est une sale bataille de leadership qui ruine tous les espoirs de victoire en perspective des échéances à venir. Comme si l'opposition refuse toujours d'apprendre de ses erreurs...





