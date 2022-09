Yewwi Askan Wi l’annonce : le REEL sera officiellement lancé le 5 Octobre

Déthié Fall qui s’adressait aux journalistes a souligné que pour le respect des engagements pris, avec cette confiance accordée lors des Locales par le peuple avec plusieurs mairies sous le contrôle de l’Inter coalition, et renouvelée avec les Législatives récentes.



Tirant sur l’AMS, il est revenu sur le pourquoi de la création du REEL et le 5 octobre, le Réseau sera lancé pour corriger les manquements dans la politique de deux poids, deux mesures entre les maires de l’opposition et du pouvoir.



C’est ainsi que sa structuration, les responsabilités qui seront confiées et sa composition seront déclinées. C’est ainsi donc que sera né officiellement un cadre créé pour se démarquer de l’Association des maires du Sénégal (Ams) et sa politique trop penchante.



Et revenant sur cette cohabitation avec l’opposition Déthié Fall de rajouter que Macky Sall qui depuis plus de 10 gouvernait comme il veut, est obligé de vivre avec cette décision