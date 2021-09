Yewwi Askan Wi se consolide: Les comités électoraux et départementaux pour les Locales, installés Les membres de la coalition de l’opposition Yewwi Askan Wi continuent la consolidation de leur structure. Les listes des candidatures pour les départements, les communes et les villes, sont en train d’être affinées. "Walfnet"





Rédigé par leral.net le Mardi 21 Septembre 2021

En outre, indique le quotidien "Source A", dans chaque département, un comité électoral départemental a été mis en place. Des listes vont être faites sur la base d’un consensus. Ce, dans toutes les localités du pays où les travaux vont être bouclés d’ici le 24 septembre 2021.



A noter qu’une commission d’investiture pour la supervision des opérations ainsi que l’arbitrage en cas de conflit, a été mis en place pour trancher en cas de divergences.



