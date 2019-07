Yoff : Mame Ng. Ndir, candidate au Bfem tue son bébé et tente de l’enterrer au cimetière de Yoff Mame Ng. Ndir, candidate au Bfem, a tué son nouveau-né et a tenté de l'enterrer discrètement au cimetière de Yoff. Elle a été arrêtée et placée en garde-à-vue à la Brigade de gendarmerie de la Foire, selon L’Observateur. La jeune fille victime d’une grossesse indésirable avait accouché dans un coin reculé de la plage de Yoff, sans assistance.Elle enveloppe ensuite son bébé dans un sachet en plastique et se dirige vers le cimetière de Yoff pour l’y enterrer. Mais elle sera arrêtée par les gendarmes qui appellent ensuite les pandores.

