Yoff: le Ministre Antoine Felix Diome présente ses condoléances aux Layennes (Vidéo) Suite au rappel à Dieu de Baye Abdoulaye Thiaw LAYE, khalife général des layennes, Monsieur le Ministre de l’Intérieur, M. Antoine Félix Abdoulaye DIOME, s’est rendu à Camberene ce mardi 10 août 2021, pour présenter les condoléances du Chef de l’État, Son Excellence Macky SALL, à la communauté layenne.

Il a été reçu par Seydina Issa Thiaw Laye, fils ainé du regretté Khalif, au nom de la famille.



Monsieur le Ministre avait à ses côtés, M. Abdoulaye Diouf SARR , Ministre de la Santé et de l’Action sociale, M. Oumar GUEYE, Ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires, Porte-Parole du Gouvernement, M. Samba Ndiobene KA, Ministre du Développement communautaire, de l'Équité sociale et territoriale, M. Alioune NDOYE, Ministre des Pêches et de l’Économie maritime, M. Al Hassane SALL, Gouverneur de la région de Dakar et de M. Moussa SY, Maire des Parcelles assainies.





