Youga Sow, Pdg Sococim : « pourquoi il faut réajuster le prix du ciment » Le Pdg de la Sococim a réagi à l’annonce faite par le chef de l’Etat sur une hausse à venir du prix du ciment. Et c’est évidemment pour approuver la mesure. Mais il explique, dans le même temps, pourquoi il est devenu impératif, selon lui, de réajuster le prix du ciment.

Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Mai 2019 à 17:15 | | 0 commentaire(s)|

« Nous n’avons aucun intérêt à vendre le ciment à des prix où le consommateur ne l’achète pas. On ne fait pas des investissements pour créer des conditions de ne pas vendre notre ciment. Ce contexte, déjà, nous indique à quel point les Sénégalais sont privilégiés en termes de percée de ciment », a-t-il indiqué sur IRadio.



Selon le boss de la Sococim, si les prix du ciment ne sont pas réajustés, les cimentiers seront dans l’incapacité de maintenir leur modèle économique. Il explique que les taxes appliquées au ciment, rendent très faible la marge des fabricants. C’est pourquoi, à l’en croire, il est désormais inévitable de répercuter cette taxe au consommateur.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos