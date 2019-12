Youssou Ndour: « Le morceau ‘Nay’ n’est que le reflet de la réalité… »

Le Super Etoile était sur la scène du Musée des civilisations noires pour revisiter son répertoire. En intermède, un Mbaye Dièye Faye bouillant aux commandes pour arracher des révélations inédites au roi du Mbalakh.



« Ce morceau est inspiré du vécu de la société. Nous sommes des êtres à part entière. A travers nos textes et nos voix, on raconte ce qu’on vit. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux, si je devais l’imager, ce serait comme une Ferrari. C’est une voiture d’exception et qui fait partie des plus chères et rapides au monde. Faisant référence aux réseaux sociaux, je dirais que c’est une Ferrari, à la portée de tout le monde. Tout le monde a la même vitesse et chacun est libre de rouler comme il veut. Tout dépend de la personne » , a fait-il savoir.

