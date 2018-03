Youssou Ndour à Waly Seck : « Aucun artiste ne peut me concurrencer »

Rédigé par leral.net le Samedi 3 Mars 2018

Dans un entretien qu'il a eu avec le quotidien "l’Observateur", le leader du « Super Etoile » tente d’expliquer ses rapports avec Waly Seck. Selon Youssou Ndour, « Waly est mon fils. Je suis sa référence, après son père. Je faisais des concerts toutes les semaines. Thiossane m’appartient et tout. Mais, dans un souci de laisser de la place à mes jeunes frères, j’ai revu mon agenda ».



Pour répondre a ceux qui créent une rivalité entre lui et certain jeunes artistes musiciens comme Waly Seck, l’auteur de « Thiapathioly » fait savoir qu’«on peut me damer en voix ou en culture générale, mais aucun artiste ne peut me concurrencer en matière de technique musicale ».









L'Observateur

