Youssou Ndour aux Lions: "Le sport c’est comme ça, un jour tu es content, un autre, tu es déçu..."

Après leur élimination hier, au premier tour de la Coupe du monde par la Colombie, l’Equipe nationale du Sénégal a reçu beaucoup de messages de soutien. Les hommes politiques n’ont pas été en reste. Ils sont unanimes : Les « Lions » n’ont pas démérité.



Personne ne pourra dire qu’ils n’avaient pas le niveau. Plusieurs reconnaîtront qu’ils méritaient de passer le cap de la huitième de finale », a écrit Abdoul Mbaye, président de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act), sur sa page Facebook. Il ajoute : « Vous nous avez fait vibrer. Vous avez joue sans complexe. Vous nous avez honorés ».



Pour sa part, Idrissa Seck, leader du parti Rewmi, a demandé à ne pas céder à la critique facile. Il dit : « Tout d’abord, félicitations pour avoir mis fin à 16 longues années d’absence de notre pays aux phases finales de la plus prestigieuse compétition sportive du monde. Nous sommes éliminés sans avoir atteint la performance de 2002, mais nous avons tout donné, tous ensemble, joueurs, encadreurs, supporters, prieurs, autorités étatiques et politiques. C’est un des nôtres, Aliou Cissé qui a été la chef d’orchestre. Il mérite notre respect et reconnaissance. »



Ministre-Conseiller du président de la République, Youssou Ndour, même s’il s’est dit déçu, a, sur les antennes de la Télé Futurs Media (Tfm), reconnu que notre équipe avait beaucoup de potentiel « Le sport c’est comme ça, un jour tu es content, un autre, tu es déçu. Actuellement, on est déçu comme tous les Sénégalais et Africains, parce que cette équipe a beaucoup de potentiel, ils ont vraiment donne au Sénégal une visibilité, et ça n’a pas de prix », assure-t-il. Non sans demander à la nation d’aller accueillir l’équipe et l’encourager pour d’autres conquêtes.



Président du Grand parti, Malick Gakou a aussi reconnu le mérite des « Lions ». « A l’épreuve de la haute compétition, vous avez élevé si haut l’étendard et le prestige du Sénégal et l’Afrique durant cette Coupe du monde Russie 2018. Vous nous avez fait rêver et votre mérite est historique. Vous avez été grands en incarnant au plus haut point, la trajectoire de notre peuple héroïque fans ce fabuleux concert des Nations.»