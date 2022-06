Youssou Ndour et les critiques sur le Bercy : Pastef "oublie" le concert de Nit Doff alors qu'on était en deuil Depuis la tenue du Bercy, le leader du Super Etoile est critiqué, surtout du côté de l'opposition. Les langues se délient, accusant Youssou Ndour de tenir un concert, alors que le Sénégal est en deuil avec les trois (3) morts lors de la manifestation.

La réplique n'a pas tardé à fuser du côté de la mouvance et même des sympathisants de Youssou Ndour.



"Quand Ousmane Sonko bénissait le concert de Nit Dioff en plein deuil des bébés morts calcinés à Tivaouane, vous n'aviez rien dit. Aujourd'hui, vous attaquez Youssou Ndour, prétextant un deuil. On n'y comprend rien", ont-ils regretté.



Pour rappel, lors des événements malheureux à l'hôpital Mame Abou Aziz Sy Dabakh, onze (11) bébés ont été déclarés morts calcinés, après un court-circuit. L'Etat ayant déclaré un deuil national de trois (3) jours, Ousmane Sonko aurait parrainé le concert de Nit Doff à Ziguinchor, casquant vingt (20) millions francs CFA.







