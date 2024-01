Youssou Ndour exprime sa tristesse suite au décès de Diaga, la mère de Waly Seck Le monde artistique sénégalais pleure la perte de Fatou Kiné Diouf Diaga, plus connue sous le nom de Diaga, et les hommages continuent d'affluer. Youssou Ndour, figure emblématique et patron du groupe Futur Média, a partagé ses condoléances et son émotion à travers un post poignant sur les réseaux sociaux.



Rédigé par leral.net le Samedi 20 Janvier 2024 à 19:14 | | 0 commentaire(s)|

Dans ce message, Youssou Ndour rend un vibrant hommage à la défunte, soulignant son rôle crucial dans la carrière de Thione Seck, décédé précédemment. "Diaga, tu as été la plus grande contributrice de la carrière de Thione. Tu tires ta révérence mais tu resteras à jamais dans nos prières," a-t-il écrit avec émotion.



Le célèbre chanteur exprime également ses sincères condoléances à tous les enfants de Diaga, mettant en avant Waly Seck, le fils de la défunte, dans ce moment difficile. Les paroles de Youssou Ndour reflètent la tristesse profonde ressentie dans le milieu artistique sénégalais suite à la disparition de Diaga, une figure respectée et aimée.



En cette période de deuil, les messages de soutien et d'affection se multiplient, témoignant de l'impact significatif qu'a eu Diaga sur la vie et la carrière de nombreuses personnalités. Son héritage perdurera dans les prières et les souvenirs de ceux qu'elle a touchés au cours de sa vie.

DF Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook