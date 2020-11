Youssou Ndour salue les efforts du MULHP et demande aux populations de s'approprier la préservation et l'amélioration de leur cadre de vie Joindre l’utile à l’agréable ! Le lead vocal du Super Étoile l’a fait lors de son Fiitey. En effet, le concert lui a servi de tribune pour saluer les efforts du MULHP concernant la politique étatique de salubrité publique.

Mieux, il lance même l’idée d’organisation d’un concours de propreté publique communautaire, pour booster l’entrepreneuriat environnemental des populations dans nos quartiers. Ce serait, il en est convaincu, le meilleur moyen d’impliquer les populations dans les politiques publiques et aussi de créer des emplois.

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Novembre 2020 à 18:13



