Youssou Ndour sur le Mondial 2018: «Quand nous sommes unis, le Sénégal est imbattable»

Le ministre-conseiller est d’avis que c’est le premier gage pour lui permettre de réaliser une grosse performance à la Coupe du monde. Selon l’Agence de presse sénégalaise (Aps), qui a relayé les propos du ministre, Youssou Ndour estime que le Sénégal doit aller à cette compétition «uni et en groupe». «Quand nous anticipons bien et tirons dans le même sens, nous réussissons souvent dans nos entreprises».



Il était au Grand théâtre où était exposé le trophée de la Coupe du monde. Il s’est déplacé en compagnie du ministre des Sports, Matar Bâ et du 2e vice-président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Sow. «Quand nous sommes unis, le Sénégal est imbattable», a assuré Youssou Ndour, ajoutant que «la Coupe du monde, ce n’est pas seulement l’affaire de la Fédération, de l’Etat, mais celle des populations. Quand on anticipe généralement bien, tout se passe pour le mieux pour nous. Nous devons dérouler notre programme à côté de celui de l’équipe».











iGFM – (Dakar)