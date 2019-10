Youssou Touré très en colère contre Macky Sall Invité de Rfm matin, Youssou Touré s’est attaqué à son mentor, Macky Sall sur ses nominations. L’ancien ministre de l’Alphabétisation a vidé son sac sur les nominations de Modou Diagne Fada et de Thierno Lô, qu’il semble ne pouvoir digérer.





Rédigé par leral.net le Vendredi 4 Octobre 2019 à 16:20

Interrogé sur la thématique de la rentrée des classes, il a préféré d’abord étaler sa colère contre le système "Macky" qu’il qualifie de mal gouvernance. Selon lui, le Chef de l'Etat n’aurait pas dû faire la promotion de ceux qui n’étaient pas là quand eux se battaient pour l’avènement de la deuxième alternance dans le pays. Il rejette par la même occasion, la transhumance.



Sur la rentrée des classes, il a affirmé que tout cela devrait être revu avec toujours une verve qui laisse transparaître sa déception et sa colère contre le "Macky".

