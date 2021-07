Youtube de Emedia piraté: Mamoudou Ibra Kane et Cie délestés de 41 millions FCfa, un ex digital manager suspecté... C’est un fait inédit. La Direction générale du groupe de presse Emedia Invest (Itv, Iradio…) dit avoir constaté la modification des codes d’accès de sa chaîne YouTube, permettant de détourner les revenus générés estimés en début juin 2021, à 41 millions FCfa, accusant ainsi son ex-digital manager d’être derrière ce coup.

Ce dernier, arrêté et envoyé en prison, le 1er juillet 2021 dernier, a toutefois nié les faits qui lui sont reprochés, ce lundi, au tribunal de Dakar.



La défense a demandé de poursuivre l’enquête, en l'élargissant à toutes les personnes ayant accès aux comptes de ces plateformes.



Le juge l’a relaxé pour le délit d’obtention d’avantages économiques, il a été condamné à trois mois avec sursis pour entrave au fonctionnement et au système informatique.

