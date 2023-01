Zac Mbao: Un célèbre lutteur arrêté pour agression

Les faits remontent à la nuit du dimanche 22 au lundi 23 janvier courant, vers 22h. Le lutteur en question et ses hommes montent une embuscade dans les parages de la sortie 8 de l’autoroute à péage de Keur Massar et guettent en toute discrétion l’apparition éventuelle de proies faciles à plumer sur l’asphalte.



Soudain, un conducteur de moto se signale par les feux allumés de son engin et se dirige tranquillement vers la sortie du péage. Il ralentit ensuite et bifurque sur la droite avant de s’engager à nouveau sur la route.



D’après Les Echos, alertés par les feux allumés du scooter, les malfaiteurs embusqués surgissent brusquement sur la chaussée et se dressent devant le motard. Il prend peur. Les malfrats saisissent l’occasion et se jettent à plusieurs sur le pauvre. Ils lui tombent dessus à bras raccourcis et lui arrachent en vitesse la moto.



Tandis que d’autres éléments du commando le plaquent au sol et menacent de le tuer s’il tente de résister. Ils lui font les poches et s’emparent de ses 3.750.000 francs. Ils lui prennent aussi beaucoup de cartes de recharge Orange, l’abandonnent sur les lieux et disparaissent dans la nature.



’A. Diop, alias Oundou, est domicilié à Keur Mbaye Fall vient d’être élargi de prison et est très connu dans les milieux interlopes. Le lutteur, cerveau du commando, sera arrêté à Toll Diaz.



Trois autres membres du gang seront également arrêtés. Tous les quatre sont placés en garde à vue et devraient être présentés aujourd’hui devant le procureur de Pikine pour vol en réunion commis la nuit avec violence. Le reste du gang est activement recherché