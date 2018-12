Zahra Iyane Thiam : « Avec le bilan reluisant du président Macky Sall, il ne reste à l’opposition qu’à investir les rues »

Madame Zahra Iyane Thiam, Ministre Conseiller auprès du Président de la République, qui tenait une conférence de presse ce vendredi matin 28 décembre 2018 au siège de Benno Bokk Yaakar à Sicap liberté 3 a déclaré que « l'opposition constate avec impuissance le bilan reluisant et indéniable du président Macky Sall et que c’est pourquoi, elle n’a qu’une seule alternative qui est celle d’investir les rues ».



«L'opposition accepte et est consciente que le président Macky Sall a un bilan reluisant à plusieurs titres et les réalisations peuvent en témoigner. C'est pourquoi cette même opposition n’a qu’une seule alternative qui est celle d’investir les rues », a martelé Ministre Conseiller auprés du Président de la République.



Répondant à la question d’une éventuelle confiscation du pouvoir à travers une fraude déjà mise au point, Zahra Iyane Thiam réplique que « vouloir frauder dans une élection présidentielle au Sénégal, ce n'est pas intelligent, alors que nous (Ndlr : la mouvance présidentielle, nous Sommes Intelligents», a ajouté la ministre.



Rappelons que l’opposition sera dans la rue aujourd’hui. Le préfet du département de Dakar, Alioune Badara Samb a autorisé leur manifestation, en changeant l’itinéraire de leur marche.



Initialement prévu à la Place de l’Obélisque, le départ de procession se fera finalement du rond-point Casino, sur l’avenue Bourguiba, et l’arrivée au rond-point de la Rts.



L’opposition marche encore pour des élections libres et transparentes, le respect des libertés, entre autres. Toujours selon les dispositions du préfet, la marche se tiendra de 15 à 18 heures.



