Zahra Iyane Thiam, Ministre de la Microfinance et de l'Economie sociale

Jusque-là ministre conseiller du président de la république, Zahra Iyane Thiam a été nommé ce dimanche Ministre de la Microfinance et de l'Economie sociale. Celle qui est un membre du secrétariat exécutif de l'APR et du secrétariat exécutif permanent de Benno Bok Yakaar est dans son élément puisque elle a toujours fait le plaidoyer des femmes.



En effet, Zahra Iyane Thiam qui est aussi la coordonnatrice la Plateforme des femmes " AND JEEGO", a toujours fait le plaidoyer pour les femmes, notamment dans leur implication effective dans la mise en en œuvre des politiques du Plan Sénégal Emergent (PSE).



Zahra Iyane Thiam pilote depuis 2015 cette plateforme qui regroupe des milliers de femmes réunies dans plus de 75 organisations et évoluant dans différents domaines de l’économie, de la santé, de l’éducation et de la culture et qui veut mettre en symbiose le potentiel d’expériences et d’expertises des femmes pour ensemble apporter leur contribution effective dans la réalisation des objectifs de développement du Sénégal.



Riche de par la diversité des structures civiles, syndicales, religieuses et politiques qui la composent, la Plateforme constitue ainsi un cadre idéal pour permettre aux femmes d’identifier et de saisir les opportunités qui leur sont offertes dans leur environnement et plus particulièrement dans les politiques mises en place par l’Etat du Sénégal, en l’occurrence le Plan Sénégal émergent (PSE).



Donc, après avoir longtemps travaillé chacune dans son secteur de prédilection, les organisations membres de la Plateforme AND JEEGO ont senti la nécessité impérieuse de s’approprier le PSE ; ceci afin d’en tirer tous les bénéfices pouvant leur permettre de jouer pleinement leurs rôles et responsabilités pour la prise en compte effective de leurs préoccupations.



Alors quoi de plus logique et cohérent que leur coordonnatrice Zahra Iyane Thiam soit nommée Ministre de la Microfinance et de l'économie sociale.



