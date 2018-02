Zahra Iyane Thiam : « Mon père Mourchid Ahmed Iyane Thiam et moi »

Rédigé par leral.net le Lundi 12 Février 2018 à 08:42 commentaire(s)|



Zahra Iyane Thiam, la ministre conseiller du président de la République et aussi à la fois membre du secrétariat exécutif de l'APR et du secrétariat exécutif permanent de Benno Bok Yakaar, dans cette deuxième partie de ce numéro de « Réponses politiques » avec Leral TV, a abordé son père Mourchid Iyane Thiam et de l’émergence des femmes en politiques avec la présence des femmes à la tête de mouvements et partis politiques.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook