Zahra Iyane Thiam, l'exemple d'une existence utile...Joyeux anniversaire !

Jeudi 13 Août 2020

L'existence n'a de sens que si l'on est capable de servir l'être humain en général, et sa patrie en particulier. En tout cas, c'est ce que semble comprendre le Ministre Zahra Iyane Thiam Diop, qui gère le département de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire du Sénégal.



Femme battante, toujours pertinente dans ses arguments, elle assume avec un main de fer, la mission que le président de la République, Macky Sall, lui a confiée depuis le 07 Avril 2019.



L'émancipation de la femme, la parité..., autant de combats pour les femmes au Sénégal, ne sauraient être réels si on ne compte pas dans les rangs des leaders féminins, des élites à la trempe de Zahra Iyane Thiam. En ce jour qui marque votre date d'anniversaire, les Sénégalaises et les Sénégalais, vous souhaitent Joyeux anniversaire et vous disent bonne continuation Madame le Ministre.



