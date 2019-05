Zahra Iyane Thiam : « le Fast-track est déjà une réalité » Le nouveau gouvernement a déjà enclenché la vitesse supérieure. C’est du moins ce qu’a annoncé Zahra Iyane Thiam, ce dimanche dans l’émission Grand Jury de la RFM.

Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Mai 2019 à 13:46 | | 0 commentaire(s)|

« Le fast-track est déjà plus qu’une réalité », a déclaré la ministre de l’Economie sociale, solidaire et de la microfinance, soulignant, que « dès qu’on a été nommé, on n’a pas eu le temps de prendre notre aise pour comprendre les dossiers. Il a fallu tout de suite se mettre au travail ». Et d’ajouter, « le Fast-track est un état d’esprit. C’est la méthode de travail du président pour le nouveau quinquennat. Il a voulu diminuer les intermédiaires pour aller plus vite. Il a demandé aux ministres d’aller sur le terrain à la rencontre des populations pour régler les problèmes de manière durable ».

