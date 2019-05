Zahra Iyane Thiam : « mettre en place un cadre de réflexion pour éradiquer ces violences faites aux femmes » La nouvelle ministre de la Microfinance, de l’Economie sociale et solidaire, Zahra Iyane Thiam a pris part à la manifestation des femmes organisée ce samedi matin à la place de la Nation ex-place de l’Obélisque, pour protester contre les violences faites aux femmes, notamment la recrudescence des viols et des meurtres contre les femmes.

Rédigé par leral.net le Samedi 25 Mai 2019 à 13:14 | | 0 commentaire(s)|

Mme Zahra Iyane Thiam a estimé que les femmes méritent plus de soutien et de solidarité. Elle a mis en mis en relief le développement des réseaux sociaux dans le monde, qui s’accompagne de plusieurs maux.



La ministre de la Microfinance a, toutefois, suggéré « la mise en place d’un cadre de réflexion pour échanger et trouver des solutions à ces phénomènes de violences faites aux femmes », notamment les viols et les meurtres contre les femmes.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos