Zappé de la délégation du Pds : Oumar Sarr s’est quand même rendu à Touba… et a été reçu avec tous les honneurs C’est comme un pied de nez ainsi fait au pape du Sopi. Alors que Me Abdoulaye avait décidé de biffer Oumar Sarr de la liste de la délégation du Pds devant se rendre à Touba, hier, pour la nuit du Laylatoul khadr, le maire de Dagana s’est tout même rendu dans la ville sainte, à titre personnel, renseigne "Source A".

Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Mai 2019 à 11:45

Le journal renseigne que celui qui était jusque-là secrétaire général adjoint du Pds, a même été reçu avec tous les honneurs.



Oumar Sarr avait décidé de prendre part au dialogue national malgré un communiqué du Pds invitant ses militants à boycotter cette rencontre.

