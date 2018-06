Zappé par Aliou Cissé, Santy Ngom réagit enfin

Le Nantais Santy Ngom, candidat malheureux pour une place dans le groupe des 23 Lions pour le Mondial, ne retire pas pour autant son soutien à Sadio Mané et Cie.



Joint par L’Observateur, il leur a envoyé un message sympathique : «Je ne veux pas les déconcentrer, mais ils savent tous que je suis derrière eux. On veut vraiment leur transmettre toute notre force par télépathie. Je me dois d’être au service du peuple et de soutenir cette équipe quoi qu’il advienne. Allez Sénégal !»