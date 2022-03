Zappés des audiences de Macky Sall sur la route du Daaka : Les responsables de Bby Vélingara expriment leur frustration Sur la route du Daaka de Médina Gounass, le Président Macky Sall n’a pas jugé opportun d’accorder un temps d’écoute aux responsables politiques de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby) du département de Vélingara, contrairement à ceux des régions de Tambacounda et de Kédougou. Vélingara étant la capitale de Médina Gounass, les leaders de Bby de la localité ne cachent pas leur mécontentement.

Lors de la dernière édition du Daaka de Médina Gounass, comme pour celle qui a pris fin ce lundi, le Président Macky Sall a reçu en audience des responsables politiques des régions de Tambacounda et de Kédougou.



Le Secrétaire général national de l’Alliance pour la République (Apr), à partir de Tambacounda où, vendredi et samedi, il a établi son quartier général pour des audiences, a signifié à ses militants du département de Vélingara qu’il n’y a pas d’audience prévue les concernant. Et qu’à Médina Gounass, il s’agira de consacrer son court temps de séjour à son marabout, au recueillement et à la prière. Une habitude présidentielle qui agace à Vélingara. Abdoul Aziz Mbengue, conseiller départemental élu sur la liste de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby), ne décolère pas.



Selon lui, « Macky Sall a décidé de zapper les responsables de Bby Vélingara, comme il l’avait fait lors de la dernière édition du Daaka. Nous considérons cela comme un manque de considération pour le département. Le Daaka et Médina Gounass se trouvent quand même dans le département de Vélingara. C’était l’occasion, après les élections locales brillamment remportées par Bby, d’encourager les responsables, de les rassurer, les requinquer en direction des élections législatives à venir ».



Pour M. Mbengue, le Président Sall a raté ainsi une occasion d’écouter les préoccupations des populations de ce département et celles des responsables politiques.



Il dit aussi que : « Certaines urgences pouvaient trouver des solutions séance tenante. Il est quasi impossible de rencontrer le Président à Dakar. Quand il vient dans le département, il doit pouvoir accorder un temps d’échanges, si minime soit-il, avec ses militants et responsables ».



En attendant, les responsables politiques de Vélingara ruminent leur colère. Surtout qu’une réunion du Conseil départemental, devant consacrer la mise en place des commissions, prévue samedi, avait été annulée pour l’accueil du chef de l’Etat à Médina Gounass. Mais une fois là-bas, Macky Sall s’est juste contenté de leur serrer la main.















